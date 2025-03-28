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Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача

До складу Ставки ввели начальника Генштабу Андрія Гнатова.

Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача
Андрій Гнатов
Фото: Рустем Умєров у Facebook

Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі президента України № 201/2025 від 28 березня 2025 року.

“Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Гнатова Андрія Вікторовича — начальника Генерального штабу Збройних Сил України”, - йдеться у документі.

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Також Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Анатолія Баргилевича.

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