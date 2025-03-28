Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.
Про це йдеться в указі президента України № 201/2025 від 28 березня 2025 року.
“Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Гнатова Андрія Вікторовича — начальника Генерального штабу Збройних Сил України”, - йдеться у документі.
Також Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Анатолія Баргилевича.
- 16 березня президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова, який до того обіймав посаду заступника начальника Генштабу.
- Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони.