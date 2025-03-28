Зеленський: наступного тижня в Україні зустрінуться представники генштабів країн, які готові надати контингент

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Донеччину, 22 березня 2025 року.

В Україні ймовірно наступного тижня зустрінуться представники генштабів країн, які зацікавлені надати свій контингент, зокрема ідеться про Британію і Францію.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з журналістами за результатами зустрічі у Франції, пише LB.ua.

"Ми домовилися терміново, на це даємо тиждень, провести зустріч в Україні у вузькому колі представників генштабів основних країн, які стовідсотково будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло. Франція, Британія, Україна точно будуть — це такий трикутник у цьому питанні", — каже Президент.

Глава держави наголосив, що під час зустрічі представників генеральних штабів країн-союзниць, українська сторона готова показати інфраструктур для майбутніх напрацювань.

Як зазначає Президент, після зустрічі у "вузькому колі", відбудеться зустріч на рівні National Security Advisors і продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки.