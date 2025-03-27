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Видання Der Spiegel знайшло в інтернеті особисті дані та паролі радників Трампа з безпеки

Раніше стало відомо, що радники Трампа з безпеки використовували Signal для обговорення ударів по хуситах у Ємені. Тепер видання Der Spiegel виявило, що контактні дані деяких з цих чиновників, включаючи номери мобільних телефонів, є у вільному доступі в інтернеті. Ворожі спецслужби можуть використовувати ці загальнодоступні дані, щоб зламати комунікації.

Видання Der Spiegel знайшло в інтернеті особисті дані та паролі радників Трампа з безпеки
Президент США Дональд Трамп і радник США з національної безпеки Волц
Фото: Haiyun Jiang for The New York Times

Приватні контактні дані найважливіших радників президента США Дональда Трампа з безпеки можна знайти в Інтернеті. Журналісти Der Spiegel змогли знайти номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти та навіть деякі паролі, що належали вищим чиновникам.

Серед тих, хто постраждав від витоку, – радник з національної безпеки Майк Волц, директорка з національної розвідки Тулсі Габбард і міністр оборони Піт Хегсет.

Більшість із цих номерів і адрес електронної пошти, очевидно, все ще використовуються, а деякі з них пов’язані з профілями в соціальних мережах, таких як Instagram і LinkedIn. Вони використовувалися для створення облікових записів і профілів Dropbox. Існують також профілі WhatsApp для відповідних номерів телефонів і навіть облікові записи Signal у деяких випадках.

Таким чином, розслідування виявило додаткове серйозне, раніше невідоме порушення безпеки на найвищому рівні у Вашингтоні. Ворожі спецслужби можуть використовувати ці загальнодоступні дані, щоб зламати комунікації тих, хто постраждав, встановивши шпигунське програмне забезпечення на їхні пристрої. Таким чином, можна припустити, що іноземні агенти були причетні до чат-групи Signal, у якій Габбард, Волц і Хегсет обговорювали військовий удар.

  • Про скандал, пов'язаний з витоком важливої військової інформації США через чат у Signal, детальніше читайте у матеріалі LB.ua.
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