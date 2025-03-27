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У Литві знайшли автомобіль зниклих чотирьох американських солдатів

Пошук самих військовослужбовців триває.

У Литві знайшли автомобіль зниклих чотирьох американських солдатів
Територія біля полігону Пабраде
Фото: LRT

Автомобіль чотирьох військовослужбовців США, зниклих безвісти в Литві, знайшли зануреним у водойму. Проте пошук самих солдатів триває.

Про це пишуть The Guardian та LRT.

"Броньована евакуаційна машина M88 Hercules, якою керували чотири зниклих безвісти американські солдати під час навчань, була знайдена в Литві", – йдеться в повідомленні офісу зі зв’язків з громадськістю армії США в Європі та Африці. Там додали, що авто знайшли зануреним у водойму на тренувальному полігоні.

У литовському міноборони зазначили, що авто знаходиться у болоті на глибині від 3 до 5 метрів, але точне місце та глибина невідомі.

Раніше в середу генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив журналістам, що четверо солдатів були "вбиті", але згодом в.о речника Альянсу Еллісон Харт додала, що Рютте мав на увазі повідомлення, які "щойно з'явилися в новинах" і не підтвердив загибель. Також міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне зазначила, що наразі немає жодної підтвердженої інформації, як і тіл загиблих солдатів, тому "говорити про те, що солдати мертві, просто неправильно".

Офіс зі зв’язків з громадськістю армії США в Європі та Африці підтвердив, що солдати "під час інциденту проводили заплановані тактичні навчання".

Поруч із місцем знахідки є лісова дорога, але причини імовірної аварії поки не ясні. Зараз на місці події укріплюють берег, а спеціальна техніка уже прямує до полігону Пабраде. За словами литовських військових, до роботи долучаються як державні, так і приватні компанії. 

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила, що рятувальна операція проходить у надзвичайно складній місцевості, а бронемашина все ще занурена в багнюку. 

Вона додала, що американські військові перебували в Литві близько 2 місяців. 

  • Повідомлення про зникнення військових литовська влада отримала у вівторок вдень.
  • Солдати зникли безвісти під час військових навчань на полігоні генерала Сільвестраса Жукаускаса в Пабраде, місті, розташованому менш ніж за 10 км від кордону з Білоруссю.
  • Для пошуку військовослужбовців були задіяні литовські та іноземні війська разом із гелікоптерами ВПС та Державної прикордонної служби.
  • Понад 1000 американських військових дислокуються в Литві на ротаційній основі.
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