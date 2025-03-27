У Румунії ультраправі знову провели мітинг проти скасування виборів у грудні

Країна повторить свої президентські вибори в два тури 4 і 18 травня.

Тисячі румунів зібралися вчора в столиці Румунії Бухаресті, щоб протестувати проти скасування президентських виборів у грудні та заборони ультраправому лідеру балотуватися на посаду знову, пише Reuters.

Країна повторить свої президентські вибори в два тури 4 і 18 травня після того, як Конституційний суд скасував перше голосування в грудні після звинувачень у втручанні Росії на користь ультраправого, проросійського лідера Келіна Джорджеску.

Раніше цього місяця суд заборонив Джорджеску знову балотуватися, і Джордже Сіміон, лідер другої за величиною партії Румунії, Альянсу за об’єднання румунів (AUR), згодом став новим кандидатом від ультраправих.

Джорджеску, якому в середу виповнилося 63 роки, не давав публічних коментарів після того, як його дискваліфікували, і не підтримав Сіміона.

Опитування громадської думки, опубліковані на початку цього місяця, показують, що Сіміон має пройти до другого туру голосування 18 травня.

AUR Сіміона організувала акцію протесту в середу біля штаб-квартири уряду в центрі Бухареста, на яку зібралися кілька тисяч людей, які кричали “Свобода” та “Злодії” та розмахували прапорами.

Якщо ультраправому кандидату вдасться схилити на свій бік виборців Джорджеску, це може визначити, чи наблизиться до Москви ще одна країна Центральної Європи, окрім Угорщини та Словаччини.