Ердоган назвав протести через ув'язнення опонента "рухом насильства"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що найбільші за десятиліття акції масової непокори в країні після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу є "рухом насильства".

Як пише Reuters, очільник держави закликав опозиційну Республіканську народну партію, від якої його опонент мав балотуватися на посаду президента, "припинити провокувати населення" та "понести відповідальність за травмованих поліцейських, побиті вікна магазинів та понівечену громадську власність".

За словами міністра внутрішніх справ Алі Єрлікая, мітингарі нібито "тероризують вулиці", а загальна кількість затриманих сягнула позначки у 1133 особи. Внаслідок сутичок постраждали 123 правоохоронці.

Натомість опозиція закликала до бойкоту медіа та брендів, які є лояльними до влади Ердогана. Звинувачення в корупції на адресу Імамоглу в партії називають необґрунтованими та вказують на відсутність будь-яких вагомих доказів.