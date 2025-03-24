​У Росії розбився винищувач Су-25, пілот вижив

Російський бойовий літак Су-25 зазнав аварії при виконанні планового навчально-тренувального польоту і впав на території Приморського краю.

Про це з посиланням на російське Міністерство оборони повідомили державні ЗМІ,

"Політ виконувався без боєкомплекту, літак впав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пілот встиг катапультуватися, його знайшла пошуково-рятувальна група.

Попередньо, причиною аварії називають технічну несправність.

Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.

Раніше, 18 березня, в Ленінградській області Росії розбився військовий вертоліт Мі-28. Весь екіпаж загинув.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 370 літаків.