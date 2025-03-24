“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Ліга націй УЄФА. Плейоф. Бельгія – Україна (3:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй УЄФА. Плейоф. Бельгія – Україна (3:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Зеленський: у зброї, яку РФ застосувала проти українців, щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів
Зеленський: у зброї, яку РФ застосувала проти українців, щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
ГоловнаСвіт

​У Росії розбився винищувач Су-25, пілот вижив

Причиною аварії називають технічну несправність.

​У Росії розбився винищувач Су-25, пілот вижив
Су-25 (архівне фото)
Фото: ДПСУ

Російський бойовий літак Су-25 зазнав аварії при виконанні планового навчально-тренувального польоту і впав на території Приморського краю.

Про це з посиланням на російське Міністерство оборони повідомили державні ЗМІ, 

"Політ виконувався без боєкомплекту, літак впав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пілот встиг катапультуватися, його знайшла пошуково-рятувальна група. 

Попередньо, причиною аварії називають технічну несправність.

Су-25 -  одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. 

Раніше, 18 березня, в Ленінградській області Росії розбився військовий вертоліт Мі-28. Весь екіпаж загинув.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 370 літаків.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies