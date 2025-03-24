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Депортаційні рейси США до Венесуели відновилися після досягнення угоди

Група прибула на літаку з Гондурасу після того, як мігрантів депортували зі США.

Депортаційні рейси США до Венесуели відновилися після досягнення угоди
Фото: EPA/UPG

Перший рейс зі 199 мігрантами з Венесуели зі США приземлився сьогодні, пише DW.

Рейс із 199 венесуельськими мігрантами приземлився в Майкетіа рано в понеділок, повідомив міністр внутрішніх справ країни Діосдадо Кабельо державному венесуельському телебаченню.

Група прибула на літаку з Гондурасу після того, як їх депортували зі США.

“На борту було 199 співвітчизників, 199 венесуельських колег, які повертаються на батьківщину”, ‒ сказав Кабельо.

Цей рейс став першим після того, як офіційні особи Венесуели та США уклали угоду про відновлення репатріаційних рейсів після двотижневої перерви після того, як президент Венесуели Ніколас Мадуро призупинив польоти.

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Мадуро відмовився приймати рейси з США з депортованими мігрантами після того, як президент Штатів Дональд Трамп оголосив про відкликання ліцензії Chevron на експорт венесуельської нафти.

Венесуельський лідер сказав, що це рішення “вплинуло” на рейси до Венесуели, що спонукало членів адміністрації Трампа пригрозити подальшими санкціями проти країни.

Венесуельські чиновники підтвердили в суботу, що угода між країнами була досягнута.

Президент парламенту Венесуели Хорхе Родрігес нагадав також про депортацію адміністрацією Трампа близько 250 венесуельців до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі. Трамп звинуватив, не надавши доказів, цих мігрантів у тому, що вони є членами банди Трен де Арагуа, яку США визнали іноземною терористичною організацією.

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