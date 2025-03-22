Завтра відновляться депортаційні рейси із США до Венесуели

Депортаційні рейси зі США до Венесуели відновляться в неділю, 23 березня, після угоди між двома урядами.

Як пише Bloomberg, раніше такі рейси призупинили через відкликання ліцензії американської нафтової компанії Chevron на роботу у Венесуелі. Адміністрація Трампа дала їй час до початку квітня, щоб завершити свій бізнес у південноамериканській країні.

Через це Венесуела припинила приймати рейси із депортованими мігрантами зі Штатів.

Відновлення рейсів відбулося після того як США посилили тиск на Венесуелу, щоб вона уклала угоду про демократичні реформи і погодилася на повернення своїх громадян, які емігрували до США.

Зазначається, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова дозволити Chevron продовжувати роботу у Венесуелі щонайменше ще на 30 днів. Раніше їм казали завершити роботу у Венесуелі 3 квітня.

Режим Ніколаса Мадуро прагне, щоб Вашингтон і надалі дозволяв Chevron функціонувати в країні, оскільки нафтова компанія зараз постачає приблизно п’яту частину видобутку сирої нафти Венесуели та генерує "значну частину твердої валюти" економіки.

Спачатку депортаційні рейси мали відновити із 14 березня. Проте минулого тижня США депортували понад 200 венесуельців до в’язниці в Сальвадорі, звинувативши їх у причетності до банди "Трен де Арагуа".

Крім того, Венесуела минулого тижня прийняла рейс із 311 мігрантами, які прибули із Мексики після досягнення угоди з тамтешнім урядом.