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Соцмережа X заблокувала кілька акаунтів опозиційних активістів у Туреччині

Більшість заблокованих акаунтів належали студентським активістам.

Соцмережа X заблокувала кілька акаунтів опозиційних активістів у Туреччині
Логотип соцмережі Х на будівлі офісу компанії
Фото: Х/ Elon Musk

Соцмережа X, що належить соратнику президента США Ілону Маску, заблокувала кілька акаунтів опозиційних активістів у Туреччині, передає Politico.

Це сталося після масових протестів, викликаних арештом мера Стамбула Екрема Імамоглу, котрий є головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана.

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Більшість заблокованих акаунтів належали студентським активістам, які поширювали інформацію про протести. Деякі з них були обмежені лише на території Туреччини, тоді як у решті світу залишаються доступними.

Турецька влада пояснила блокування боротьбою з «поширенням ненависті». Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що було виявлено 326 акаунтів, з яких 72 знаходяться за кордоном, а 54 особи вже заарештовані.

Це не перший випадок обмеження контенту X у Туреччині. Раніше платформа обмежувала доступ до певних постів під час виборчої кампанії Ердогана у 2023 році. Маск заявив, що компанія змушена або блокувати платформу повністю, або частково обмежувати контент на вимогу уряду.

Крім цієї соцмережі, у Туреччині також спостерігаються перебої в доступі до TikTok, Instagram та YouTube, що підтверджують дані інтернет-моніторингу Netblocks.

  • Днями турецька влада затримала Екрема Імамоглу в межах розслідування про корупцію та зв'язки із тероризмом.
  • Крім того, Стамбульський університет раптово відкликав диплом бакалавра Імамоглу через "очевидні порушення". Згідно з турецьким законодавством, претендент на посаду президента повинен обов'язково мати вищу освіту. 
  • Тоді у Туреччині спалахнули протести. Це сталося після того, як влада затримала мера Стамбула у межах антикорупційного розслідування за кілька днів до того, як його мали обрати кандидатом у президенти.
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