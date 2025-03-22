Соцмережа X заблокувала кілька акаунтів опозиційних активістів у Туреччині

Соцмережа X, що належить соратнику президента США Ілону Маску, заблокувала кілька акаунтів опозиційних активістів у Туреччині, передає Politico.

Це сталося після масових протестів, викликаних арештом мера Стамбула Екрема Імамоглу, котрий є головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Більшість заблокованих акаунтів належали студентським активістам, які поширювали інформацію про протести. Деякі з них були обмежені лише на території Туреччини, тоді як у решті світу залишаються доступними.

Турецька влада пояснила блокування боротьбою з «поширенням ненависті». Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що було виявлено 326 акаунтів, з яких 72 знаходяться за кордоном, а 54 особи вже заарештовані.

Це не перший випадок обмеження контенту X у Туреччині. Раніше платформа обмежувала доступ до певних постів під час виборчої кампанії Ердогана у 2023 році. Маск заявив, що компанія змушена або блокувати платформу повністю, або частково обмежувати контент на вимогу уряду.

Крім цієї соцмережі, у Туреччині також спостерігаються перебої в доступі до TikTok, Instagram та YouTube, що підтверджують дані інтернет-моніторингу Netblocks.