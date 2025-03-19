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Мера Стамбула Імамоглу затримали у межах антикорупційного розслідування

Головного політичного суперника президента Туреччини мали цих вихідних висунути кандидатом у президенти від своєї партії. 

Мера Стамбула Імамоглу затримали у межах антикорупційного розслідування
Опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу
Фото: EPA/UPG

Турецька влада затримала головного політичного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана, мера Стамбула Екрема Імамоглу, в рамках розслідування про корупцію та зв'язки із тероризмом, пише DW з посиланням на AFP і DPA .

Державне агентство Anadolu повідомило, що прокурори також видали ордери на арешт ще близько 100 осіб, включно з бізнесменами та журналістами.

Імамоглу затримали сьогодні зранку і доставили до поліцейського управління, повідомили його помічники.

Місцеві мовники поінформували, що поліція провела обшук у його будинку у Стамбулі на світанку в рамках розслідування.Влада заборонила демонстрації в Стамбулі на чотири дні, очевидно, намагаючись запобігти протестам після арешту. Інтернет-обсерваторія Netblocks повідомила вранці в середу, що Туреччина також обмежила доступ до кількох платформ соціальних мереж.

Затримання Імамоглу відбулося через день після того, як Стамбульський університет оголосив про анулювання його університетського диплому через порушення, що завдало серйозного удару по його амбіціях балотуватися на пост президента на наступних виборах. Щоб балотуватися в президенти, кандидат повинен мати вищу освіту.

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Імамоглу, популярного опозиційного політика з лівоцентристської Республіканської народної партії, мали висунути кандидатом у президенти від своєї партії цими вихідними.

Політик двічі обирався мером Стамбула, у 2019 і 2023 роках, обійшовши кандидатів від керівної консервативної партії Ердогана “Справедливість і розвиток”.

Боротьба за посаду мера Стамбула має особливий резонанс, оскільки Ердоган розпочав там свою політичну кар’єру, будучи мером у 1990-х роках.

Еродган домінував у турецькій політиці після того, як став прем'єр-міністром у 2003 році, і він повинен провести вибори до 2028 року, на коли вони заплановані, якщо він хоче знову балотуватися згідно з конституцією.

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