Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Бессент розповів про доручення Трампа про нові санкції проти Росії: обмеження на 10 з 10
Бессент розповів про доручення Трампа про нові санкції проти Росії: обмеження на 10 з 10
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
ГоловнаСвіт

Стів Віткофф: США і Росія обговорять припинення вогню в Україні в неділю в Саудівській Аравії

Американську делегацію очолять держсекретар Марко Рубіо та радник з питань нацбезпеки, які 12 березня мали переговори з Україною. 

Стів Віткофф: США і Росія обговорять припинення вогню в Україні в неділю в Саудівській Аравії
Ведучий і Віткофф
Фото: скріншот

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який нещодавно їздив до Росії, сказав, що мав дві зустрічі з російським президентом Путіним. Перша тривала близько 3,5 годин, друга – близько чотирьох, розповів він у ефірі Fox.

На другій зустрічі вони "звузили" проблему, сказав Віткофф. Зокрема, йшлося про припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – угода, про згоду на яку вчора під час розмови з Дональдом Трампом повідомив Путін

"Звісно, це президент Дональд Трамп і його персона забезпечили цей результат", – сказав він.

Також обговорювали припинення вогню на морі – захід, до якого сподіваються вдатися пізніше. 

Віткофф сподівається, що і Україна погодиться на це. 

Стосовно того, що саме має на увазі Росія, коли вимагає "припинення переозброєння" України, Віткофф сказав, що деталі обговорюватимуть на новій зустрічі в Саудівській Аравії. Ця зустріч відбудеться у неділю в Джидді. Американську делегацію очолить радник з питань нацбезпеки і державним секретарем.

"Я думаю, ми повинні розібратися з деталями. Справа в тому, що ми досі не маємо консенсусу стосовно цих аспектів. Припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі та мораторій на обстріли в Чорному морі. Сьогодні ми дісталися цього місця, і я думаю, що це відносно близька відстань до повного припинення вогню. Знову ж таки, я наполягаю, що це колишні відносини президента з Путіним, президентські зусилля задля взаємної довіри один до одного, щоб закінчити цю війну", – сказав він. 

Віткофф сказав, що Путін і Трамп – два "великі лідери, які зібралися разом". Він також назвав Трампа природженим лідером, який продемонстрував це під час розмови з російським лідером. 

  • Учора Трамп і Путін провели понад двогодинну телефонну розмову. За її результатами Росія заявила, що готова припинити вогонь по інфраструктурі та енергетиці. Одразу після цього провела масовану дронову атаку. Як і завжди, Путін висунув ультиматуми – не переозброювати Україну та зупинити там мобілізацію, а також – припинити надавати їй збройну допомогу і розвіддані. 
  • Президент України Володимир Зеленський, коментуючи це, сказав, що ультиматуми Путіна виконувати не будуть. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies