Стів Віткофф: США і Росія обговорять припинення вогню в Україні в неділю в Саудівській Аравії

Американську делегацію очолять держсекретар Марко Рубіо та радник з питань нацбезпеки, які 12 березня мали переговори з Україною.

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який нещодавно їздив до Росії, сказав, що мав дві зустрічі з російським президентом Путіним. Перша тривала близько 3,5 годин, друга – близько чотирьох, розповів він у ефірі Fox.

На другій зустрічі вони "звузили" проблему, сказав Віткофф. Зокрема, йшлося про припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – угода, про згоду на яку вчора під час розмови з Дональдом Трампом повідомив Путін.

"Звісно, це президент Дональд Трамп і його персона забезпечили цей результат", – сказав він.

Також обговорювали припинення вогню на морі – захід, до якого сподіваються вдатися пізніше.

Віткофф сподівається, що і Україна погодиться на це.

Стосовно того, що саме має на увазі Росія, коли вимагає "припинення переозброєння" України, Віткофф сказав, що деталі обговорюватимуть на новій зустрічі в Саудівській Аравії. Ця зустріч відбудеться у неділю в Джидді. Американську делегацію очолить радник з питань нацбезпеки і державним секретарем.

"Я думаю, ми повинні розібратися з деталями. Справа в тому, що ми досі не маємо консенсусу стосовно цих аспектів. Припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі та мораторій на обстріли в Чорному морі. Сьогодні ми дісталися цього місця, і я думаю, що це відносно близька відстань до повного припинення вогню. Знову ж таки, я наполягаю, що це колишні відносини президента з Путіним, президентські зусилля задля взаємної довіри один до одного, щоб закінчити цю війну", – сказав він.

Віткофф сказав, що Путін і Трамп – два "великі лідери, які зібралися разом". Він також назвав Трампа природженим лідером, який продемонстрував це під час розмови з російським лідером.