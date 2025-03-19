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Уряд Ізраїлю підтвердив відновлення війни в Газі "на повну силу"

У Єрусалимі погрожують, що авіаудари в ніч на вівторок були "лише початком".

Уряд Ізраїлю підтвердив відновлення війни в Газі "на повну силу"
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія країни відновила бойові дії проти ХАМАСу у Смузі Гази "на повну силу".

Як пише BBC, голова уряду пригрозив, що авіаудари минулої ночі, внаслідок яких палестинці заявили про щонайменше 300 жертв, "були лише початком". За словами Нетаньягу, "тепер переговори вестимуться лише під вогнем".

Політик також заявив, що Ізраїль вестиме війну до виконання трьох головних цілей: звільнення усіх заручників, знищення ХАМАСу та досягнення впевненості в тому, що терористи не становлять загрози для країни. Нетаньягу звинуватив палестинців у зриві перемовин щодо продовження перемир'я.

В уряді Ізраїлю стверджують, що перед відновленням бойових дій провели консультації зі Сполученими Штатами. Речник Ради національної безпеки США Бен Г'юз заявив, що ХАМАС "мав змогу продовжити мир, звільнивши заручників, але натомість обрав шлях заперечення та війни". 

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