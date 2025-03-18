Білий дім заявив про готовність Росії не бити по інфраструктурі і енергетиці протягом 30 днів

Білий дім повідомив про готовність Росії не бити по українській інфраструктурі та енергетиці протягом 30 днів. Про це речниця американського президента Каролін Лівітт повідомила після проведеної розмови між Дональдом Трампом і Путіним, пише The Guardian.

Згідно з повідомленням американців, президенти домовилися продовжувати "технічні переговори" стосовно припинення вогню а морі та, в подальшому, повного припинення вогню і сталого миру. З цього очевидно, що Москва, на відміну від Києва, свою готовність до 30-денного режиму тиші по всій лінії фронту не висловила.

"Ці перемовини почнуться негайно на Близькому Сході", – повідомив Білий дім стосовно подальшого процесу.

Також Трамп і Путін погодилися, що "майбутнє поліпшення двосторонніх відносин між США та Росією має величезний плюс, завдяки "величезним економічним угодам і геополітичній стабільності".

"Сьогодні президент Трамп і президент Путін говорили про необхідність миру та припинення вогню у війні в Україні. Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт потрібно завершити тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією. Кров і засоби, які Україна та Росія витратили на цю війну, краще було б витратити на потреби їхніх людей. Цей конфлікт ніколи не повинен був починатися і мав бути давно завершений щирими та сумлінними мирними зусиллями. Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході. Лідери широко говорили про Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Крім того, вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї та співпрацюватимуть з іншими для забезпечення якнайширшого застосування. Обидва лідери поділилися думкою, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль. Обидва лідери погодилися, що майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією має величезні переваги. Це включає величезні економічні угоди та геополітичну стабільність після досягнення миру", – йдеться у заяві.