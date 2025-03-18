Президентка Єврокомісії: Росія готується до конфронтації з Європою. Треба збільшити підтримку України

Росія збільшує інвестиції в оборону і готується до конфронтації з Європою.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у Королівській військовій академії Данії у Копенгагені, ідеться на сайт ЄК.

За словами фон дер Ляєн, Росія стала на «незворотний шлях створення воєнної економіки».

«Вона суттєво наростила військово-промисловий потенціал: 40% федерального бюджету спрямовується на оборону, що становить 9% її ВВП. Ці інвестиції фінансують війну агресії проти України та водночас готують Росію до майбутньої конфронтації з європейськими демократіями. І саме в той час, коли ці загрози зростають, ми бачимо, що наш найдавніший партнер – Сполучені Штати – зміщує фокус на Індо-Тихоокеанський регіон», - сказала президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн наголосила на тому, що Європі потрібно посилювати позиції в питанні оборони, збільшити витрати на неї, інвестиції у ППО і ПРО, виробництво зброї, а також збільшити підтримку України.

«Третій пріоритет європейської оборони, мабуть, найбільш стратегічний. І це – посилення підтримки України. Це те, що ми називаємо «стратегією сталевого дикобраза». Адже ми маємо зробити Україну настільки сильною, щоб вона стала «неперетравною» для потенційних загарбників. Нам потрібно інвестувати у здатність України стримувати агресора, позбавляючи його можливості досягти успіху», - наголосила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що Європа уже надала Україні близько 50 мільярдів євро військової допомоги та підготували понад 73 000 українських військових.

«Наша підтримка вступу України до Європейського Союзу залишається такою ж твердою, як і раніше. Але ми можемо зробити ще більше. Для реалізації цих цілей ми створимо спільну робочу групу з Україною для координації військової допомоги з боку ЄС та його держав-членів. Водночас і Україна може допомогти нам», - сказала фон дер Ляєн і запропонувала прискорити інтеграцію нашої держави у європейський ринок оборонної техніки.

Європейська оборонна промисловість вже переймає досвід України, додала очільниця Єврокомісії.