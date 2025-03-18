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Уряд Естонії погодився витратити наступного року на оборону щонайменше 5% ВВП

Водночас прем'єр-міністр Міхал вважає, що найближчими роками цієї цифри буде недостатньо. 

Уряд Естонії погодився витратити наступного року на оборону щонайменше 5% ВВП
Крістен Міхал
Фото: Priit Mürk/ERR

Уряд Естонії погодився витратити щонайменше 5% ВВП на оборону в 2026 році. 

Про це заявив прем'єр-міністр Крістен Міхал у Талліні, пише Bloomberg.

“Російська загроза реальна”, ‒ заявив Міхал журналістам на пресконференції, додавши, що “очевидно, 5% буде недостатньо” найближчими роками.

Раніше Міхал обіцяв прагнути досягнення цільового показника в 5% у січні, але він ще не досяг угоди зі своїм урядом.

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Раніше стало відомо, що Державний центр оборонних інвестицій Естонії підписав контракт на суму 50 млн євро з австрійським виробником зброї Hirtenberger Defense Europe на закупівлю мінометів калібру 120-міліметрів, які можна буксирувати.

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