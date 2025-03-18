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У Перу оголосили надзвичайний стан та розгорнули війська через спалах насильства

Надзвичайний стан триватиме 30 днів. 

У Перу оголосили надзвичайний стан та розгорнули війська через спалах насильства
Президентка Перу Діна Болуарте
Фото: EPA/UPG

Президентка Перу Діна Болуарте оголосила надзвичайний стан у столиці Лімі і наказала розгорнути армію, щоб допомогти поліції впоратися із спалахом насильства, спровокованим після вбивства популярного співака.

Про це пише АР. 

Згідно із указом, надзвичайний стан триватиме 30 днів, а влада обмежить деякі права, зокрема свободу зібрань і пересування. Це означає, що поліція та армія зможуть затримувати людей без судового рішення.

Останніми місяцями в Перу зросла кількість вбивств та нападів на громадські місця. Зокрема від початку року вже сталося 459 вбивств, зафіксували 1909 повідомлень про вимагання тільки в січні. 

Але спалах насильства відбувся після вбивства в неділю Пола Флореса, 39-річного соліста гурту Cumbia Armonia 10.Флореса  застрелили під час нападу на автобус, яким співак і його колеги їхали після концерту в Лімі. Цей інцидент викликав обурення у населення.

У Конгресі опозиція вимагає висловлення недовіри міністру внутрішніх справ Хуану Хосе Сантіваньєсу через відсутність плану боротьби зі зростанням насильства. Очікується, що голосування буде обговорено на пленарному засіданні Конгресу цього тижня.

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