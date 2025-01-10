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У невизнаному Придністров'ї продовжили режим надзвичайного стану в економіці

Водночас, у Тирасполі заявивли, що "не чули пропозицію про допомогу з боку Кишинева".

У невизнаному Придністров'ї продовжили режим надзвичайного стану в економіці
З'їзд депутатів невизнаного Придністров'я
Фото: змі окупантів

Влада невизнаного Придністров'я продовжила запроваджений з 11 грудня 2024 року режим надзвичайного стану в економіці до 8 лютого, пише "Інтерфакс.Україна".

Рішення щодо продовження НС в економіці ухвалено "з метою недопущення критичного рівня виробництва, стагнаційного недовантаження виробничих потужностей, неконтрольованого розвитку стагфляційних процесів, порушень, що дестабілізують економіку, у грошово-кредитній і валютно-фінансовій сферах".

Після припинення поставок російського газу 1 січня, у ПМР оголосили надзвичайний стан в економіці Режим НС серед іншого передбачає заборону на експорт усіх енергоресурсів, за винятком експорту електроенергії за умови збереження постачань у ПМР природного газу.

"Молдовагаз" і держкомпанія "Енергоком" провели контрольну закупівлю газу в Болгарії і випробували його доставку в Придністров'я Трансбалканським коридором. Молдовські компанії запропонували допомогу Придністров'ю в купівлі газу на європейському ринку і доставці його в Придністров'я. Однак "Тираспольтрансгаз" відмовився від допомоги, заявивши, що "цей газ коштуватиме дорого", а тому Придністров'я чекатиме відновлення поставок газу від "Газпрому".

Водночас, лідер ПМР Красносельський заявив, що він "не чув пропозицію про допомогу з боку Кишинева".

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