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Boeing і Google виділять по мільйону доларів інавгураційному комітету Трампа

Окрім того, внески надійдуть від Chevron і технологічних гігантів Meta, Amazon, а також Uber.

Boeing і Google виділять по мільйону доларів інавгураційному комітету Трампа
Фото: EPA/UPG

Американський авіаційний гігант Boeing виділить один мільйон доларів у фонд інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, пише BBC.

“Ми раді продовжити двопартійну традицію Boeing щодо підтримки інавгураційних комітетів президента США”, ‒ заявили у Boeing. 

Авіавиробник додав, що зробив аналогічні пожертвування у кожний з останніх трьох фондів інавгурації американського лідера.

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У Google також підтвердили, що компанія зробила аналогічний внесок. Google транслюватиме подію у всьому світі. “Google рада підтримати інавгурацію 2025 року, організувавши пряму трансляцію на YouTube та пряме посилання на нашій домашній сторінці”, ‒ сказав глобальний керівник відділу урядових зв'язків та державної політики Google Каран Бхатія.

Автомобільні компанії Ford, General Motors та Toyota також пожертвували по 1 млн доларів інавгураційному комітету.

Окрім того, у списку компаній, які зробили внески, є виробник нафти Chevron і технологічні гіганти Meta, Amazon, а також Uber.

  • Інавгурація Трампа, яка знаменує початок його другого терміну у Білому домі, має відбутися 20 січня.
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