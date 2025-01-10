У Південній Кореї начальник служби безпеки президента Юна пішов у відставку і застеріг від “кровопролиття”

Зараз Управління з розслідування корупції серед високопосадовців країни та поліція вдруге намагаються заарештувати президента, якому оголосили імпічмент.

Глава служби безпеки президента Південної Кореї Пак Чон Чжун подав у відставку і застеріг від “кровопролиття” під час спроб слідчих заарештувати відстороненого з посади президента Юн Сок Йоля, пише DW.

Пак перебуває під слідством за перешкоджання арешту президента.

“Я розумію, що багато громадян стурбовані поточною ситуацією, коли урядові установи перебувають у стані конфлікту та конфронтації. Я вважаю, що за жодних обставин не повинно бути фізичних зіткнень чи кровопролиття”, ‒ заявив він журналістам.

Зараз Управління з розслідування корупції серед високопосадовців країни та поліція вдруге намагаються заарештувати Юна.

Юн, як і раніше, ховається у своїй президентській резиденції в Сеулі після невдалої спроби затримати його. Служба безпеки президента завадила слідчим виконати судовий ордер на арешт політика. Зазначимо, він проігнорував три запити на допит щодо своєї невдалої спроби ввести воєнний стан у країні 3 грудня.

Цього тижня слідчі отримали другий ордер на арешт Юна цього тижня після того, як дія першого минула у понеділок. Вони намагаються допитати Юна за обвинуваченнями в заколоті, пов'язаних з оголошенням воєнного стану, яке ввело Південну Корею в найгіршу політичну кризу за останні десятиліття.