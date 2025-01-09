ЗМІ: Канада може запровадити мита на американські товари у відповідь на ініціативу Трампа

Йдеться, зокрема, про сталь та апельсиновий сік.

Канада може запровадити мита на американські товари у відповідь на ініціативу Трампа

Уряд Канади готує відповідь, якщо Дональд Трамп реалізує погрозу ввести податок у 25% на всі товари з Канади.

Про це повідомляє The Globe and Mail.

“Канада розглядає можливість стягнення відповідних мит на широкий спектр товарів американського виробництва, включаючи апельсиновий сік, кераміку, таку як унітази та раковини, і деякі сталеві вироби”, - йдеться у повідомленні.

Водночас високопоставлене джерело видання в уряді повідомило, що список товарів все ще розробляється - до нього можуть внести американський скляний посуд, квіти та певний пластик.

Оттава розглядає дострокове оприлюднення повного запропонованого списку цілей, щоб попередити американський бізнес про додаткові витрати, які вони понесуть, якщо США почнуть торговельну війну з Канадою.

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