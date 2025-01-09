ЗМІ: Канада може запровадити мита на американські товари у відповідь на ініціативу Трампа

Уряд Канади готує відповідь, якщо Дональд Трамп реалізує погрозу ввести податок у 25% на всі товари з Канади.
Про це повідомляє The Globe and Mail.
“Канада розглядає можливість стягнення відповідних мит на широкий спектр товарів американського виробництва, включаючи апельсиновий сік, кераміку, таку як унітази та раковини, і деякі сталеві вироби”, - йдеться у повідомленні.
Водночас високопоставлене джерело видання в уряді повідомило, що список товарів все ще розробляється - до нього можуть внести американський скляний посуд, квіти та певний пластик.
Оттава розглядає дострокове оприлюднення повного запропонованого списку цілей, щоб попередити американський бізнес про додаткові витрати, які вони понесуть, якщо США почнуть торговельну війну з Канадою.
Що передувало
- Обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір обкласти товари з Канади та Мексики митом у розмірі 25% від вартості.
- Республіканець планує підписати відповідну директиву вже у перший день перебування на посаді. Підвищені тарифи діятимуть, "поки наркотики, особливо фентанил, та нелегали не припинять вторгнення у нашу країну".
- Окрім того, Трамп обіцяє запровадити додаткове мито у 10% на товари з Китаю через те, що тамтешній уряд не здатен ефективно боротися з наркотрафіком.
- Економісти підрахували, що ініціатива президента може болюче вдарити по ринку нерухомості: величезну кількість будівельних матеріалів США імпортують саме з Канади. Спорудження житла потребуватиме набагато більших коштів, тому ціни на будинки стрімко зростуть.
- Представники бізнесу сподіваються, що Трамп лише використовує економіку як засіб політичного тиску на іноземні держави, а насправді ж ці тарифи так і не будуть втілені у життя.