Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя п'яти людей
Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя п'яти людей
Рада підтримала закон, який дає можливість сплатити тільки половину штрафу за порушення військового обліку
Рада підтримала закон, який дає можливість сплатити тільки половину штрафу за порушення військового обліку
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Нацбезпека і новорічний розпродаж держвласності. Що задумав Стефанчук?
Нацбезпека і новорічний розпродаж держвласності. Що задумав Стефанчук?
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Канада може запровадити мита на американські товари у відповідь на ініціативу Трампа

Йдеться, зокрема, про сталь та апельсиновий сік.

ЗМІ: Канада може запровадити мита на американські товари у відповідь на ініціативу Трампа
Канада може запровадити мита на американські товари у відповідь на ініціативу Трампа
Фото: EPA

Уряд Канади готує відповідь, якщо Дональд Трамп реалізує погрозу ввести податок у 25% на всі товари з Канади.

Про це повідомляє The Globe and Mail.

“Канада розглядає можливість стягнення відповідних мит на широкий спектр товарів американського виробництва, включаючи апельсиновий сік, кераміку, таку як унітази та раковини, і деякі сталеві вироби”, - йдеться у повідомленні.

Водночас високопоставлене джерело видання в уряді повідомило, що список товарів все ще розробляється - до нього можуть внести американський скляний посуд, квіти та певний пластик.

Support LB.ua

Оттава розглядає дострокове оприлюднення повного запропонованого списку цілей, щоб попередити американський бізнес про додаткові витрати, які вони понесуть, якщо США почнуть торговельну війну з Канадою.

Що передувало

  • Обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір обкласти товари з Канади та Мексики митом у розмірі 25% від вартості.
  • Республіканець планує підписати відповідну директиву вже у перший день перебування на посаді. Підвищені тарифи діятимуть, "поки наркотики, особливо фентанил, та нелегали не припинять вторгнення у нашу країну". 
  • Окрім того, Трамп обіцяє запровадити додаткове мито у 10% на товари з Китаю через те, що тамтешній уряд не здатен ефективно боротися з наркотрафіком. 
  • Економісти підрахували, що ініціатива президента може болюче вдарити по ринку нерухомості: величезну кількість будівельних матеріалів США імпортують саме з Канади. Спорудження житла потребуватиме набагато більших коштів, тому ціни на будинки стрімко зростуть. 
  • Представники бізнесу сподіваються, що Трамп лише використовує економіку як засіб політичного тиску на іноземні держави, а насправді ж ці тарифи так і не будуть втілені у життя.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies