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Трамп анонсував підвищені мита для Китаю та сусідів

Республіканець обіцяє запровадити їх в перший день після повернення у Білий дім.

Трамп анонсував підвищені мита для Китаю та сусідів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social заявив про намір обкласти товари з Канади та Мексики митом у розмірі 25% від вартості.

Як пише The Guardian, республіканець планує підписати відповідну директиву вже у перший день перебування на посаді. Підвищені тарифи діятимуть, "поки наркотики, особливо фентанил, та нелегали не припинять вторгнення у нашу країну". 

Окрім того, Трамп обіцяє запровадити додаткове мито у 10% на товари з Китаю через те, що тамтешній уряд не здатен ефективно боротися з наркотрафіком. 

Економісти підрахували, що ініціатива президента може болюче вдарити по ринку нерухомості: величезну кількість будівельних матеріалів США імпортують саме з Канади. Спорудження житла потребуватиме набагато більших коштів, тому ціни на будинки стрімко зростуть. 

Представники бізнесу сподіваються, що Трамп лише використовує економіку як засіб політичного тиску на іноземні держави, а насправді ж ці тарифи так і не будуть втілені у життя.

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