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Парламент Нікарагуа зобов'язав банки та бізнес ігнорувати закордонні санкції

Дотримання обмежень, запроваджених демократичними державами, прирівняли до державної зради.

Парламент Нікарагуа зобов'язав банки та бізнес ігнорувати закордонні санкції
Учасник маршу демонструє потрет Даніеля Ортеги
Фото: EPA/UPG

В очолюваній проросійським президентом Даніелем Ортегою державі Нікарагуа парламент ухвалив закон, який забороняє будь-яким інституціям дотримуватися західних санкцій.

Як пише Reuters, документ зобов'язує банки та бізнес вважати обмеження, більшість яких спрямовані проти дружини президента, їхніх дітей та наближених чиновників, "юридично нікчемними". За порушення цієї вказівки і відмову у наданні послуг особам із санкційного списку компанія та її керівні особи можуть бути звинувачені у державній зраді. 

Посадовці з Нікарагуа перебувають під санкціями з боку Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Швейцарії та Канади за серйозні порушення прав людини. У 2018 році режим Ортеги жорстоко придушив антиурядові протести.

Експерти стверджують, що новий закон ризикує стати вбивчим для банків та компаній, які втратять доступ до закордонного капіталу. 

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