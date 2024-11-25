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Reuters: ізраїльський уряд завтра може схвалити угоду про припинення вогню у Лівані

Угода включає виведення ізраїльських військ з південної частини Лівану, а також розміщення там регулярних ліванський військ. 

Reuters: ізраїльський уряд завтра може схвалити угоду про припинення вогню у Лівані
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Уряд Ізраїлю 26 листопада може розглянути питання щодо припинення вогню з бойовиками "Хезболли" в Лівані. 

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Як зазначає видання, кабінет міністрів Ізраїлю збереться у вівторок, 26 листопада, щоб затвердити угоду про припинення вогню з "Хезболлою". Джерела серед чиновників Лівану зазначають, що "угода може бути оголошена "за лічені години".

Питання щодо припинення вогню стало актуальним на тлі потужних ізраїльських авіаударів на півдні Бейрута, території якого контролює "Хезболла". 

В Офісі Нетаньягу відмовилися коментувати угоду щодо припинення вогню, однак за інформацією ізраїльського чиновника, засідання кабінету міністрів у вівторок має затвердити текст угоди.

Заступник спікера парламенту Лівану Еліас Бу Сааб заявив у коментарі Reuters, що "не залишилося серйозних перешкод" для початку реалізації запропонованого США 60-денного припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".

За словами Бу Сааба, пропозиція включає виведення ізраїльських військ з південної частини Лівану, а також розміщення там регулярних ліванський військ. Як зазначив заступник спікера парламенту Лівану, спірним було питання про те, хто стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню.

  • В останні тижні інші ізраїльські та американські офіційні особи робили схожі прогнози, тому насправді невідомо, чи прийме “Хезболла” угоду. 
  • Раніше старший радник верховного лідера Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран підтримає будь-яке рішення, прийняте урядом та "опором" Лівану щодо переговорів з припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та Хезболлою.
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