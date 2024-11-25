У Туреччині жінку засудили за "поширення терористичної пропаганди" через публікацію в соцмережі статті

Їй призначили 15 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 5 років, і апеляція підтвердила вирок.

Громадянку Туреччини засудили за "поширення терористичної пропаганди" через те, що вона опублікувала в соцмережі статтю The Guardian про убивство британки у боротьбі з курдськими силами в Сирії. Засудженою є 71-річна Пері Памір, пише The Guardian.

Сама жінка зазначила, що є звичайною громадянкою, і не знає причин, чому вона викликала спеціальну увагу. Памір стурбована цією ситуацією.

Суд призначив їй 15 місяців позбавлення волі умовно з п'ятьма роками випробувального терміну. Жінка подала апеляцію, але та підтвердила перше рішення.

⁠⁠"Щодо того, що я вимагала справедливого слухання, я отримала таке ж слухання, як і раніше", – сказала вона.

Стаття, за яку її засудили, була поширена нею ще в 2018 році. Вона розповідала про військову Анну Кемпбелл, яка загинула в боротьбі на боці курдських сила.

Кемпбелл була учасницею жіночого угруповання Загонів захисту народу, відомих як YPG – стрижня Сирійських демократичних сил, підтримуваних США та Великою Британією, які борються з бойовиками Ісламської держави в Сирії. Туреччина вважає YPG терористичною організацією, як і Робітничну партію Курдистану (РПК). Вашингтон і США також вважають РПК терористами, але це не поширюється на YPG.

У своєму дописі у Facebook 2018 року з посиланням на статтю Памір назвала Кемпбелл "молодою ідеалісткою" і поміркувала про битву між "Ісламською державою" (ІД) і курдськими бойовиками. "Як ви думаєте, яка ідеологія зрештою переможе?" – запитала вона.

Через місяць після цього жінка отримала повідомлення під прокуратури щодо відкриття проти неї розслідування за звинувачення у "створенні пропаганди для терористичної організації".

За цим звинуваченням у Туреччині судили вже понад 9000 осіб.