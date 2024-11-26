У Червоному морі затонув туристичний корабель: 16 людей зникли безвісти

Єгипетське туристичне судно зазнало катастрофи у Червоному морі. Із 44 людей, що перебували на борту, 16 досі не знайдені і вважаються зниклими безвісти.

Як пише BBC, корабель подав сигнал тривоги близько 5:30 ранку за місцевим часом. Рятувальники підібрали вцілілих пасажирів та членів екіпажу південніше порту Марса Алам. На місці продовжують пошукову операцію, задіяні військові.

У суботу метеорологічні служби Єгипту попереджали про те, що через погодні умови вода у Червоному морі буде неспокійною, і радили суднам не здійснювати переходи у неділю та понеділок. Висота хвиль сягала 4 метрів, а швидкість вітру перетнула позначку у 60 кілометрів на годину. Ймовірно, саме шторм став причиною кораблетрощі.

Влада Єгипту стверджувала, що на борту, окрім місцевих, були громадяни Іспанії, Великої Британії, Німеччини та США. Проте міністерство закордонних справ Фінляндії вже заявило, що один зі зниклих чоловіків має фінський паспорт. Також серед пасажирів були двоє громадян Китаю, вони перебувають у безпеці.