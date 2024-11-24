Росія вивела у Чорне море 3 ракетоносії

Росія вивела у Чорне море шість кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до шести ракет.
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
"В Чорному морі 6 ворожих кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет", — ідеться у повідомленні.
В Азовському та Середземному морі російські кораблі відсутні.
За повідомленням ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор.