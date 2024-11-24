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Росія вивела у Чорне море 3 ракетоносії

Загальний залп — до шести "Калібрів".

Росія вивела у Чорне море 3 ракетоносії
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія вивела у Чорне море шість кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до шести ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі 6 ворожих кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет", — ідеться у повідомленні.

В Азовському та Середземному морі російські кораблі відсутні.

За повідомленням ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор.

Фото: ВМС

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