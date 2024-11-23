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Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, 

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (25 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (24 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи)

Білопільська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (7 вибухів).

Середино-Будська громада: завдано атаку FPV-дрона (1 вибух).

Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

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