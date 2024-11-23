Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА,
Миропільська громада: ворог бив з артилерії (25 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).
Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (24 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи)
Білопільська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (7 вибухів).
Середино-Будська громада: завдано атаку FPV-дрона (1 вибух).
Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.