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Із прикордоння Сумщини "Білий Янгол" евакуював 97-річну жінку та її родину

Евакуювали людей із Юнаківської громади.

Із прикордоння Сумщини "Білий Янгол" евакуював 97-річну жінку та її родину
Із Сумщини "Білий Янгол" евакуював 97-річну жінку
Фото: Нацполіція

Поліцейський екіпаж "Білий Янгол" допоміг сім'ї безпечно виїхати із Юнаківської громади Сумщини. Зокрема вдалося вивезти 97-річну жінку.

Про це повідомили у Нацполіції.

"У Юнаківській громаді, де колись панувало життя, сьогодні залишилися лише порожні будинки та закинуті вулиці, зарослі чагарниками. Уся інфраструктура фактично знищена, і останні жителі вимушені були покинути свої домівки", – зазначили правоохоронці. 

Родина, яку евакуювали правоохоронці, складається з 74-річної пари та 97-річної матері, яка прикута до ліжка. З огляду на їхній вік і стан, самостійно виїхати з небезпечної території сім’я вже не мала змоги.

Із прикордоння Сумщини евакуювали 97-річну жінку
Фото: Нацполіція
Із прикордоння Сумщини евакуювали 97-річну жінку

Через те, що ворожі дрони безперервно кружляли в повітрі та створювали загрозу, поліцейські діяли максимально обережно. Щоб знизити ризик обстрілу вони залишили свій автомобіль на відстані від будинку сім’ї. 

Транспортувати літню жінку до авто правоохоронці вирішили на каталці. Близько кілометра вони везли її до автомобіля. Сім’я зібрала найнеобхідніше: документи, ліки та особисті речі.

Тепер евакуйована родина облаштовується на новому місці, на більш безпечній території.

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