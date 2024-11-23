Майже 500 жителів Донеччини евакуювали із зони бойових дій

Під обстрілами опинилися чотири громади Донеччини.

Станом на ранок 23 листопада армія РФ 12 разів оатакувала населені пункти Донецької області. Також, із зони бойових дій евакуювали 484 цивільних, серед яких 38 дітей.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Сонцівці Курахівської громади поранено 4 людей. В Удачненській громаді пошкоджено інфраструктурний об’єкт, а в Шахівській громаді одна людина отримала поранення, пошкоджені 2 одиниці техніки.

У Покровську внаслідок обстрілів пошкоджено 5 будинків і газопровід. Під вогнем залишаються Мар’їнська та Гродівська громади.

У селищі Терни Лиманської громади постраждала одна людина. У Красноторці Краматорської громади загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки та 2 нежитлові приміщення. У Сіверську обстріли пошкодили дві двоповерхівки.

З лінії фронту за добу вдалося евакуювати 484 людини, серед яких 38 дітей.