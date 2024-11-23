Четверо чоловіків намагалися потрапити до Угорщини, перепливши повноводу Тису гумовим човном. За це троє із них заплатили організаторам по 10 000 доларів.Серед затриманих є троє жителів Донеччини та один із Івано-Франківщини.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Понад 400 тисяч гривень – саме стільки коштувала інформація про «безпечне мілководдя» та гумовий човен для переправи через Тису. Однак гарантій на виживання в холодній воді зі стрімкою течією організатори незаконного перетину кордону не давали", – зазначили прикордонники.

Отримавши гумовий човен і вказівки щодо маршруту, чоловіки вирушили до українсько-угорського кордону. Втім, їхні плани зруйнували прикордонники. Помітивши наряд, порушники покинули човен і намагалися втекти. Їх зупинили кілька попереджувальних пострілів.

Усіх чотирьох затримали та доставили до прикордонного підрозділу. На них склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ст. 185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби".

Невдовзі їхні дії оцінюватиме суд.

Тим часом оперативники загону продовжують встановлювати осіб, причетних до організації цієї незаконної подорожі.