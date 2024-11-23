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Четверо чоловіків намагалися переплисти Тису, заплативши за "безпечний маршрут" 400 тис грн

Чоловіки отримали від "провідників" гумовий човен та інструкції.

Четверо чоловіків намагалися переплисти Тису, заплативши за "безпечний маршрут" 400 тис грн
Затримані чоловіки, які намагалися переплисти Тису
Фото: ДПСУ

Четверо чоловіків намагалися потрапити до Угорщини, перепливши повноводу Тису гумовим човном. За це троє із них заплатили організаторам по 10 000 доларів.Серед затриманих є троє жителів Донеччини та один із Івано-Франківщини. 

Про це повідомили у ДПСУ. 

"Понад 400 тисяч гривень – саме стільки коштувала інформація про «безпечне мілководдя» та гумовий човен для переправи через Тису. Однак гарантій на виживання в холодній воді зі стрімкою течією організатори незаконного перетину кордону не давали", – зазначили прикордонники. 

Отримавши гумовий човен і вказівки щодо маршруту, чоловіки вирушили до українсько-угорського кордону. Втім, їхні плани зруйнували прикордонники. Помітивши наряд, порушники покинули човен і намагалися втекти. Їх зупинили кілька попереджувальних пострілів.

Усіх чотирьох затримали та доставили до прикордонного підрозділу. На них склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ст. 185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби".

Невдовзі їхні дії оцінюватиме суд.

Тим часом оперативники загону продовжують встановлювати осіб, причетних до організації цієї незаконної подорожі.

  • Затримали п'ятьох чоловіків, які у двомісному човні намагалися подолати Тису. За таку "подорож" кожен із чоловіків заплатив від 8 до 11 тисяч доларів. 
  • Перед цим теж упіймали 5 відчайдухів, які намагалися покорити Тису. чоловіки спочатку надавали перевагу безпечним маршрутам і заплатили за них від 8 до 17 тис. доларів кожен. Втім, коли гроші були сплачені, різко відбулися зміни у маршруті. Невідомий приніс чоловікам човен і вказав напрямок до річки. Попри мороз -4°C, від плану втікачі не відмовились. 
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