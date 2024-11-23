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МВС створило електронну мапу з тисячами кримінальних справ про Голодомор

Інтерактивна мапа наочно показує наслідки жорстокої політики знищення українців радянським союзом.

МВС створило електронну мапу з тисячами кримінальних справ про Голодомор
Фото: МВС

Міністерство внутрішніх справ України розробило електронну мапу з понад 2000 випадків канібалізму під час Голодомору 1932-1933 років.

Про це повідомляють у МВС України.

Інтерактивна мапа створена у співпраці з Музеєм Голодомору та базується на оцифрованих архівних документах.

На електронній мапі доступні фотокопії понад тисячі архівних справ, а також інформація про ще таку ж кількість документів, знищених у 1956 році, які "дають змогу уявити масштаби та жахіття злочину геноциду, спрямованого проти українського народу комуністичним режимом Сталіна".

"За допомогою інструментів електронної мапи прослідковується, що поширення канібалізму чітко співпадає з географією найбільш постраждалих внаслідок Голодомору регіонів, яка раніше була визначена українськими науковцями. Це в черговий раз підтверджує особливості геноцидної політики радянської імперії щодо України та спростовує російський міф про загальносоюзний голод в СРСР", — зазначили в МВС.

У Міністерстві наголошують, що інтерактивна мапа є інструментом, що не лише зберігає пам’ять про трагічні події, але й наочно показує наслідки жорстокої політики знищення українців.

"Це підтверджують документи та спогади очевидців тих подій. Так Росія чинить й зараз, катуючи голодом полонених воїнів та цивільних", — підкреслили в МВС.

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