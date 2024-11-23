Кримські партизани розвідали військову базу ЗС РФ у Донецькій області

Відомо про часті внутрішні конфлікти між російськими військовими і бурятами.

Агент "АТЕШ" вивідав у Донецькій області російську військову базу. Туди звозять військових бурятів.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram.

"Наш агент з числа військовослужбовців 218 танкового полку ЗС Росії повідомив про місце дислокації військової бази поблизу лінії фронту в Донецькій області. На базу постійно приїжджають машини, висаджують військових та одразу їдуть, не залишаючи техніки", — ідеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, це танкісти з Бурятії, які готуються до участі у наступі на Донеччині.

Також відомо про втрати російських військових через внутрішні конфлікти між російськими військовими і бурятами.

"Невдоволення бурятів продовжує зростати, що призводить до частих випадків знущань та принижень росіян, провокуючи ще більшу напруженість усередині підрозділів", — додають в "АТЕШ".