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Кримські партизани розвідали військову базу ЗС РФ у Донецькій області

Відомо про часті внутрішні конфлікти між російськими військовими і бурятами. 

Кримські партизани розвідали військову базу ЗС РФ у Донецькій області
Фото: АТЕШ

Агент "АТЕШ" вивідав у Донецькій області російську військову базу. Туди звозять військових бурятів. 

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram. 

"Наш агент з числа військовослужбовців 218 танкового полку ЗС Росії повідомив про місце дислокації військової бази поблизу лінії фронту в Донецькій області. На базу постійно приїжджають машини, висаджують військових та одразу їдуть, не залишаючи техніки", — ідеться у повідомленні. 

Як зазначають партизани,  це танкісти з Бурятії, які готуються до участі у наступі на Донеччині.

Також відомо про втрати російських військових через внутрішні конфлікти між російськими військовими і бурятами. 

"Невдоволення бурятів продовжує зростати, що призводить до частих випадків знущань та принижень росіян, провокуючи ще більшу напруженість усередині підрозділів", — додають в "АТЕШ".

  • Раніше в окупованій Киселівці Чорнобаївської сільської громади Херсонської області сталася перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності.
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