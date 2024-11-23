Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами

Вночі в області минулося без ворожих ударів.

“Ввечері агресор двічі бив по Нікополю. Поцілив по місту дронами-камікадзе. Загиблих і постраждалих немає”, — ідеться у повідомленні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загиблих і постраждалих немає.

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