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Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами

Загиблих і постраждалих немає.

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Увечері 22 листопада російські війська атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ввечері агресор двічі бив по Нікополю. Поцілив по місту дронами-камікадзе.  Загиблих і постраждалих немає”, — ідеться у повідомленні.

Вночі в області минулося без ворожих ударів.

  • Російська армія вдарила по Кривому Рогу 21 листопада вранці. Ворог поцілив по адмінбудівлі та будинках. Удар росіяни провели незадовго після того, як атакували обласний центр новою балістичною ракетою. 
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