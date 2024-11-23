Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами

Увечері 22 листопада російські війська атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Ввечері агресор двічі бив по Нікополю. Поцілив по місту дронами-камікадзе. Загиблих і постраждалих немає”, — ідеться у повідомленні.
Вночі в області минулося без ворожих ударів.
- Російська армія вдарила по Кривому Рогу 21 листопада вранці. Ворог поцілив по адмінбудівлі та будинках. Удар росіяни провели незадовго після того, як атакували обласний центр новою балістичною ракетою.