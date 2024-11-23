Армія РФ за добу понад 400 разів била по Запорізькій області, є жертви

Увечері 22 листопада росіяни завдали авіаудару по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинув чоловік, поранень зазнала дитина.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"55-річний чоловік загинув внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя", — ідеться у повідомленні.
За добу окупанти 433 рази обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області.
Зокрема, війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Степногірську, Лукʼянівському, Малій Токмачці та Новопавлівці.
233 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
10 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Оріхів, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.
185 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- Вчора російська армія завдала по Запорізькій області два удари внаслідок чого було понівечене фермерське господарство.