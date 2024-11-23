Армія РФ за добу понад 400 разів била по Запорізькій області, є жертви

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

185 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

10 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Оріхів, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.

Зокрема, війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Степногірську, Лукʼянівському, Малій Токмачці та Новопавлівці.

"55-річний чоловік загинув внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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