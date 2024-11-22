Генштаб: противник інтенсивно атакує українських захисників на Покровському напрямку

На цьому напрямку від початку доби відбулось 40 боєзіткнень.

Станом на 22:00 22 листопада відбулося 187 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

З початку доби противник завдав два ракетних (дві ракети), 52 авіаційних удари (56 КАБ) та 748 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 3900 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. По Липцях та Охримівці ворог бив керованими авіабомбами.

Шість разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового. На цей час триває два боєзіткнення.

Вісімнадцять ворожих атак на даний час відбили українські воїни поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки на Лиманському напрямку. Триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаційцних ударів в районах Іванівки, Дронівки, Кривої Луки та Білогорівки.

На Сіверському напрямку ворогнаступальниї дій не проводив, проте завдав авіаударів керованими авіаційними бомбами в районах Закітного та Сіверська.

На Краматорському напрямку завершились невдачею чотири спроби загарбників просунутися вперед поблизу Ступочок та у районі Часового Яра. Ще один бій триває.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, тисне, намагаючись просунутись у районі Торецька. Сім атак вже відбили наші воїни, ще одна - триває.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 40 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного. Досі триває чотири боєзіткнення. Авіаударів зазнали Суха Балка, Валентинівка та Мирноград.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували на даному напрямку 130 та поранили 160 окупантів. Знищено два танки, одну БМП, вісім одиниць автомобільної техніки, міномет, дві багі. Також чотири танки, один міномет та один квадроцикл було пошкоджено.

Також гаряче на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 35 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки. Тринадцять боїв тривають досі.

На Времівському напрямку українськими воїнами відбито 15 атак ворожих підрозділів в районах населених пунктів Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки. П’ять боєзіткнень ще триває. Противник активно застосовував авіацію на напрямку.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника в напрямку Кам’янського. По Малій Токмачці ворог завдав авіаудару КАБами.

На Придніпровському напрямку чотири ворожі штурми зазнали невдачі. Ворог бив НАРами по Козацькому.

На Курщині українські бійці тримають оборону, відбиваючи вісім атак ворогів; загалом за сьогодні противник здійснив 28 спроб атакувати наші підрозділи.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів зі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 406-тої окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 425-го окремого штурмового батальйону, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті.