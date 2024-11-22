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Росія перекинула частину північнокорейських солдатів у прикордоння Бєлгородської області

Також солдатів КНДР помітили на Харківському напрямку.

Росія перекинула частину північнокорейських солдатів у прикордоння Бєлгородської області
Бєлгород
Фото: РосЗМІ

Росія перекинула частину північнокорейських солдатів у прикордоння Бєлгородської області.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Частину військових з КНДР перекинули в прикордоння Бєлгородської області», - написав Коваленко у своєму телеграм-каналі.

Командир зведеного підрозділу 153-ї ОМБр Назарій Кішак в етері телемаратону повідомив, що північнокорейських солдатів помітили на Харківському напрямку, передає «РБК-Україна»

Про кількість ворога військовий не сказав.

«Але я бачу, що вони розділяються на підрозділи, підсилюють свої бойові та на передній лінії вже роблять маленьке накопичення», - розповів Кішак. 

Він додав, що окупанти чекають на погіршення погодних умов, аби почати нову серію штурмів.

«Техніка, яка в них лишилася, це кілька недопалених танків і мотоблоки. Іншої техніки я не бачу. Звичайно, що є пікапи, які щодня на Харківському напрямку ми спалюємо. Але такої масованої техніки, як це зараз відбувається на Куп’янському, на Торецькому напрямках, я не бачу», - сказав військовий.

  • Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що на Курщині зараз перебувають 11 тисяч північнокорейських військових, зокрема, семеро генералів.
  • Тим часом Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо співпраця між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися.
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