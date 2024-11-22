Зараз створюють не лише роти, а й батальйони безпілотних систем.

Українська армія швидко нарощує використання дронів на фронті - і це стосується усіх родів військ, а не лише Сил безпілотних систем.

Про це LB.ua повідомило джерело в командуванні ЗСУ.

За його словами, значне збільшення підрозділів безпілотних систем виводить армію на новий рівень бойових можливостей. Зараз створюються не лише роти - батальйони безпілотних систем.

Мова йде не лише про використання дронів різних модифікацій, а й про інші системи - наприклад, роботизовані системи дистанційного мінування, бойові модулі дистанційного керування, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Збільшення кількості використання безпілотних систем відбувається спільно з виробниками цієї зброї. "Ми з ними в постійному контакті", сказав співрозмовник.

Водночас, за його словами, росіяни теж модернізують свої дрони - зокрема, почали використовувати FPV-дрони на оптоволокні, які неможливо знешкодити засобами РЕБ. Але українські військові знайшли спосіб їх знищувати.

Також на фронті застосовують системи, зокрема, з використанням штучного інтелекту, які дозволяють ефективно знищувати дрони типу "шахед".

Джерело повідомило, що Україна також створила і почала застосування дронів на оптоволокні.

При цьому, сказав співрозмовник, збільшення використання безпілотних систем на фронті призвело до зміни підготовки мобілізованих. Він нагадав, що з 1 листопада термін навчання новобранців збільшили до 45 днів - з 30, як було раніше. Змінили і програму навчання - воно стало комплексним: мобілізованих навчають керувати безпілотними системами, засобами РЕБ і протидіяти дронам.