Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
ГоловнаСуспільствоВійна

Ситуація з боєприпасами на фронті покращилася, порівняно з 2023 роком, - джерело

Зараз співвідношення становить 1 до 1,5, 1 до 3.

Ситуація з боєприпасами на фронті покращилася, порівняно з 2023 роком, - джерело
Військовослужбовеці 53ї окремої механізованої бригади ЗСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Ситуація з боєприпасами на на фронті покращилася, порівняно з 2023 роком.

Про це повідомило LB.ua джерело у командуванні ЗСУ.

За інформацією співрозмовника, рік тому ворог використовував 40 тисяч боєприпасів (снарядів, мінометних мін) на добу і тоді було співвідношення 1 до 12-ти не на користь України. Зараз ситуація змінилася: один до півтора, один до трьох боєприпасів. 

Цього вдалося досягти завдяки отриманню допомоги від партнерів, роботі українського оборонно-промислового комплексу, а також ударам по базам зберігання боєприпасів на території Росії.

"Ми продовжуємо deep strike, завдаємо ворогу значних втрат. Головна увага зосереджена на логістиці", - зазначило джерело. 

Водночас, за його словами, зараз 50% ударів по позиціях ворога - це частка ударних дронів.

  • Ннещодавно глава євродипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз надав Україні зброї на 45 млрд євро і нарешті поставив уже мільйон боєприпасів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies