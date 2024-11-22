Ситуація з боєприпасами на фронті покращилася, порівняно з 2023 роком, - джерело

Зараз співвідношення становить 1 до 1,5, 1 до 3.

Ситуація з боєприпасами на на фронті покращилася, порівняно з 2023 роком.

Про це повідомило LB.ua джерело у командуванні ЗСУ.

За інформацією співрозмовника, рік тому ворог використовував 40 тисяч боєприпасів (снарядів, мінометних мін) на добу і тоді було співвідношення 1 до 12-ти не на користь України. Зараз ситуація змінилася: один до півтора, один до трьох боєприпасів.

Цього вдалося досягти завдяки отриманню допомоги від партнерів, роботі українського оборонно-промислового комплексу, а також ударам по базам зберігання боєприпасів на території Росії.

"Ми продовжуємо deep strike, завдаємо ворогу значних втрат. Головна увага зосереджена на логістиці", - зазначило джерело.

Водночас, за його словами, зараз 50% ударів по позиціях ворога - це частка ударних дронів.