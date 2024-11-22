Ситуація з боєприпасами на фронті покращилася, порівняно з 2023 роком, - джерело

Ситуація з боєприпасами на на фронті покращилася, порівняно з 2023 роком.
Про це повідомило LB.ua джерело у командуванні ЗСУ.
За інформацією співрозмовника, рік тому ворог використовував 40 тисяч боєприпасів (снарядів, мінометних мін) на добу і тоді було співвідношення 1 до 12-ти не на користь України. Зараз ситуація змінилася: один до півтора, один до трьох боєприпасів.
Цього вдалося досягти завдяки отриманню допомоги від партнерів, роботі українського оборонно-промислового комплексу, а також ударам по базам зберігання боєприпасів на території Росії.
"Ми продовжуємо deep strike, завдаємо ворогу значних втрат. Головна увага зосереджена на логістиці", - зазначило джерело.
Водночас, за його словами, зараз 50% ударів по позиціях ворога - це частка ударних дронів.
- Ннещодавно глава євродипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз надав Україні зброї на 45 млрд євро і нарешті поставив уже мільйон боєприпасів.