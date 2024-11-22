Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети і є системи ППО, здатні їх збивати - джерело LB.ua

Системи, здатні збивати "Орєшнік", є у США та Ізраїлю.

Момент ракетного удару РФ по Дніпру в ніч на 21 листопада 2024 року

Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру 21 листопада. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.

Про це LB.ua повідомили джерела в командуванні ЗСУ.

Зокрема, за словами джерела, системи, здатні збивати "Орєшнік", є у США та Ізраїлю. Також є можливість модернізації систем "Патріот".

Також співрозмовник LB.ua повідомив, що Україна звернулася до партнерів з проханням надати такі системи.