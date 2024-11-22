Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети і є системи ППО, здатні їх збивати - джерело LB.ua

Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру 21 листопада. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.
Про це LB.ua повідомили джерела в командуванні ЗСУ.
Зокрема, за словами джерела, системи, здатні збивати "Орєшнік", є у США та Ізраїлю. Також є можливість модернізації систем "Патріот".
Також співрозмовник LB.ua повідомив, що Україна звернулася до партнерів з проханням надати такі системи.
- Російська армія вранці 21 листопада атакувала Дніпро ракетами різних типів. З Астраханської області росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету, з Тамбовської області з винищувача МіГ31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101.
- Пізніше Путін заявив, що Росія атакувала Дніпро балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".