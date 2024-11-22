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Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети і є системи ППО, здатні їх збивати - джерело LB.ua

Системи, здатні збивати "Орєшнік", є у США та Ізраїлю.

Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети і є системи ППО, здатні їх збивати - джерело LB.ua
Момент ракетного удару РФ по Дніпру в ніч на 21 листопада 2024 року
Фото: Скріншот з відео

Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру 21 листопада. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.

Про це LB.ua повідомили джерела в командуванні ЗСУ. 

Зокрема, за словами джерела, системи, здатні збивати "Орєшнік", є у США та Ізраїлю. Також є можливість модернізації систем "Патріот".

Також співрозмовник LB.ua повідомив, що Україна звернулася до партнерів з проханням надати такі системи.

  • Російська армія вранці 21 листопада атакувала Дніпро ракетами різних типів. З Астраханської області росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету, з Тамбовської області з винищувача МіГ31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101.
  • Пізніше Путін заявив, що Росія атакувала Дніпро балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".
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