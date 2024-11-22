Так званий “міністр юстиції ДНР” Юрій Сироватко отримав заочно 12 років тюрми за колабораціонізм

Колишній правоохоронець зрадив Україну ще у 2014 році, служив окупантам на різних посадах.

Печерський районний суд міста Києва заочно присудив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишньому високопосадовцю одного з правоохоронних органів Донецької області. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Колишній правоохоронець зрадив Україну ще у 2014 році, служив окупантам на різних посадах. Після початку широкомасштабного вторгнення Росії у квітні 2022 року він очолив так зване “міністерство юстиції ДНР”. З відкритих джерел відомо, йдеться про Юрія Сироватка.

На цій “посаді” фігурант активно виконував вказівки російських загарбників щодо формування в регіоні видимості законності їхньої влади.

Колишній правоохоронець, який був добре відомий місцевим громадянам, постійно брав участь у публічних виступах щодо створення та порядку роботи так званих “підрозділів юстиції” на окупованих територіях. Зокрема, такі виступи проводились підозрюваним у Маріуполі, Волновасі та селищах поблизу.

Також фейковий міністр брав участь у відкритті “відділу РАЦС” в окупованому Маріуполі та підписав угоду про співпрацю між “міністерством юстиції ДНР” та міністерством юстиції РФ у травні 2023 року.

Суд визнав винним колишнього правоохоронця у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).