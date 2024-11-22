У держбюджеті на наступний рік закладено 10,5 млрд грн на підтримку ветеранів

Зокрема, прем’єр пообіцяв, що майже 4,5 тисяч ветеранів та членів їхніх родин будуть забезпечені житлом. Крім того, Кабмін пропонує для родин загиблих, які воювали і загинули у статусі цивільних, збільшити виплати з 1,9 млн грн до 15 млн грн.

Наступного року в держбюджеті закладено 10,5 млрд грн на підтримку ветеранів.

Про це під час засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що цього тижня президент Володимир Зеленський представив План внутрішньої стійкості України. 10 пунктів, які визначають рух та пріоритети за ключовими напрямками.

Уряд разом з іншими відповідальними органами державної влади працює над додатками до цього плану. Одним із пунктів є «Політика героїв».

“Наш спільний обов’язок створити для ветеранів широкий простір можливостей та гідно вшанувати їхні подвиг і хоробрість. Нова ветеранська політика – це увага і повага до кожного захисника та захисниці”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд активно розвиває наявні ветеранські програми та постійно запроваджує нові. Наступного року в державному бюджеті закладено 10,5 млрд грн на підтримку ветеранів.

Також Шмигаль повідомив, що майже 4,5 тисяч ветеранів та членів їхніх родин будуть забезпечені житлом цього року завдяки рекордному фінансуванню цього напрямку в держбюджеті.

Ветерани також отримують пільгову іпотеку в межах урядової програми єОселя.

Крім того, уряд надає кошти за програмою грантів єРобота, допомігши створити більш ніж 1100 нових ветеранських бізнесів.

Новою програмою зубопротезування та зуболікування скористалося вже 7 тисяч ветеранів та військовослужбовців. Наступного року планують ще більше розширювати пакет медичних послуг.

Також наступного року повною мірою запрацює сервіс «помічник ветерана», який сприяє адаптації до цивільного життя. Передбачили на це в бюджеті майже 3 млрд грн.

Також уряд сьогодні схвалив два законопроєкти, які спрямовані на підтримку ветеранів і вшанування подвигу наших захисників і захисниць.

Перший стосується справедливого підходу до визначення виплат родинам загиблих захисників. На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн. Пропонується збільшити її до 15 млн грн.

Другий законопроєкт стосується ветеранського спорту, який розглядають як один із ключових елементів для реабілітації та адаптації. Передбачено посилення спроможності Мінветеранів у цьому напрямку та використання наявної мережі спортивних закладів для ветеранів.