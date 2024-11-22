Українці стали менше курити, - опитування

Найвищий рівень споживання тютюнових та нікотинових виробів - серед вікової групи 18-39 років: 27% респондентів цього віку є щоденними курцями.

Частка українців, які вживають тютюнові або нікотинові вироби, у вересні-жовтні 2024 року знизилася до 27%, у 2022 році цей показник становив 32%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, 27% українців вживають тютюнові та нікотинові вироби, серед них щодня курять 23% опитаних, епізодично – 4%.

"Це може свідчити про ефективність антитютюнового Закону №1978, який повністю набув чинності у 2023 році, та політики щорічного підвищення акцизів", - вважають автори опитування.

"Тобто ми спостерігаємо тенденцію до зниження поширеності вживання тютюну та нікотину серед дорослого населення. Також знижується споживання традиційних сигарет, тоді як споживання новітніх тютюнових та нікотинових виробів, навпаки, зростає. Загалом зберігається тенденція до того, що більше курять респонденти молодшої вікової категорії", – зазначила заступниця директора КМІС Вікторія Захожа.

Результати опитування демонструють найвищий рівень споживання тютюнових та нікотинових виробів серед молодої вікової групи 18-39 років: 27% респондентів цього віку є щоденними курцями.

Водночас бачимо, що зростає споживання тютюнових виробів для електричного нагрівання, особливо серед молоді: 45% молодих українців віком 18-29 років курять ТВЕН, тоді як ще рік назад цей показник становив 37%.

Такі дані корелюються з рівнем впливу реклами тютюнових та нікотинових виробів: всього на неї наражаються 43% опитаних, тоді як серед молоді віком 18-39 років – до 63% респондентів. Найчастіше спостерігають рекламу тютюнових та нікотинових виробів у місцях торгівлі – 32% опитаних, на другому місці – банерна реклама в інтернеті (18%).

Дослідники виявили високий рівень ефективності комбінованих (графічне+текстове) медичних попереджень на тютюнових виробах для куріння, що були впровадженні з 11 липня 2024 року: 94% курців помічають такі попередження, 62% курців вони стимулювали до певних дій з відмови від куріння. Тоді як серед курців тютюнових виробів для нагрівання 74% помічають текстові попередження і лише 44,5% задумалися про відмову.

Абсолютна більшість опитаних також підтримує заборону реклами брендів електронних пристроїв для куріння та електронних сигарет (70%) та заборону видимого розміщення пачок тютюнових виробів у місцях торгівлі (68%). Дві третини опитаних підтримують заборону ароматизованих тютюнових виробів (62%), більше половини опитаних підтримує підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та рідини до електронних сигарет (56%). Запровадження стандартизованої упаковки підтримують 50% респондентів.