Вибори під час війни: більшість українців виступили проти

Порівняно з опитуванням у лютому цього року, кількість таких людей меншає.

Більшість опитаних українців не підтримують проведення виборів під час війни.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень.

Зокрема, не підтримують проведення виборів президента 42% респондентів, скоріше не підтримують – 18%, однозначно підтримують - 22%, скоріше підтримують – 14%.

Щодо парламентських виборів, то результати схожі: 36% опитаних однозначно не підтримують, 16% - скоріше не підтримують, 28% - однозначно підтримують, а 18% - скоріше підтримують.

У порівнянні з результатами опитування у лютому 2024 року збільшився відсоток тих, хто виступає за вибори: президентські – із 17% до 22%, парламентські – із 18% до 28%.