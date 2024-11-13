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Умєров: Міноборони України та Норвегії уклали угоду про співпрацю

Поглиблення співпраці з партнерами із НАТО підвищить ефективність планування і постачання озброєння.

Умєров: Міноборони України та Норвегії уклали угоду про співпрацю
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про укладання угоди між Агенцією оборонних закупівель Міноборони та Агенцією оборонних матеріалів Норвегії (NDMA).

Про це очільник оборонного відомства повідомив у соцмережах.

"Угода, зокрема, відкриває нові можливості для обміну інформацією про ринок озброєння, спільні дослідження та розробки інноваційних військових технологій. Вже створено робочі групи в Києві та Осло, в межах яких експерти NDMA допомагають навчати українських фахівців за різними напрямами", — написав Умєров.

Очільник українського Міноборони впевнений, що поглиблення співпраці з партнерами із НАТО підвищить ефективність планування і постачання озброєння, що критично важливо для відбиття російської агресії. 

Міністр висловив подяку норвезьким колегам за підтримку і готовність ділитися досвідом.

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