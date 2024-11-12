Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів чотирьох країн

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн в Україні - Греції, Албанії, Японії та Єгипту.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Глава держави привітав їх із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на посилення співпраці між країнами”, - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський у розмові з послом Греції відзначив високий рівень двосторонніх відносин і подякував за оборонну підтримку, розповів про основні потреби у військовій допомозі, насамперед у засобах ППО, артилерії та бронетехніці. Також він наголосив на важливості практичної реалізації Грецією проєктів із відновлення.

Під час зустрічі з послом Албанії президент України відзначив відкриття албанського посольства в Україні, та наголосив на тому, що важливо якомога швидше підписати двосторонню безпекову угоду.

З послом Японії Зеленський обговорив актуальні безпекові виклики для України, та наголосив, що важливо посилювати взаємодію з Японією у безпековій сфері щодо обміну інформацією та шляхів спільного реагування на участь військових КНДР у війні проти України.

З послом Єгипту президент України обговорив активізацію двостороннього діалогу, швидке відновлення торговельно-економічної співпраці, реалізацію конкретних проєктів у сфері продовольчої безпеки та залучення Єгипту до просування Формули миру, зокрема приєднання до Спільного комюніке.