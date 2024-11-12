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Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів чотирьох країн

Йдеться про послів Греції, Албанії, Японії та Єгипту.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів чотирьох країн
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів чотирьох країн
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн в Україні -  Греції, Албанії, Японії та Єгипту.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Глава держави привітав їх із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на посилення співпраці між країнами”, - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський у розмові з послом Греції відзначив високий рівень двосторонніх відносин і подякував за оборонну підтримку, розповів про основні потреби у військовій допомозі, насамперед у засобах ППО, артилерії та бронетехніці. Також він наголосив на важливості практичної реалізації Грецією проєктів із відновлення.

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Під час зустрічі з послом Албанії президент України відзначив відкриття албанського посольства в Україні, та наголосив на тому, що важливо якомога швидше підписати двосторонню безпекову угоду.

З послом Японії Зеленський обговорив актуальні безпекові виклики для України, та наголосив, що важливо посилювати взаємодію з Японією у безпековій сфері щодо обміну інформацією та шляхів спільного реагування на участь військових КНДР у війні проти України.

З послом Єгипту президент України обговорив активізацію двостороннього діалогу, швидке відновлення торговельно-економічної співпраці, реалізацію конкретних проєктів у сфері продовольчої безпеки та залучення Єгипту до просування Формули миру, зокрема приєднання до Спільного комюніке.

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