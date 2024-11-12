Дослідження Руху ЧЕСНО: за п’ять років народні депутати не брали участі у голосуваннях понад 2,2 мільйона разів

За п’ять років роботи дев’ятого скликання Верховної Ради парламентарі не брали участь у 32% від усіх голосувань. Вони почали частіше не голосувати та не з’являтись на роботі з різних причин після початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у матеріалі "Руху ЧЕСНО".

В обов’язки депутата входить голосувати “за”, “проти” або “утримався”. Такої форми участі у голосуванні, як “не голосував”, не передбачено регламентом. Та попри це за п’ять років роботи нинішнього скликання у 13,6% випадків народні депутати не натискали жодну з кнопок, при цьому були присутніми у залі – тобто просто не виконували свої обов’язки.

На табло такий результат висвічується як “не голосував”.

За весь час найбільше серед фракцій та груп не голосували нардепи від “Платформи за життя та мир” (33% по групі), а найменше утримувались від голосувань “Слуга народу” (11%) та “Голос” (13%).

Крім того, у 15,7% випадків нардепи з різних причин були відсутніми під час голосувань. Найчастіше відсутніми були позафракційні нардепи (у 34% випадків) та депутати з групи “Відновлення України” (29%). Найменше відсутніх на засіданнях серед представників “Слуги народу” (12%) та “Довіри” (12%).