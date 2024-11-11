Трамп назвав ім’я нового посла США в ООН

Цей вибір сигналізує про більш агресивну позицію Вашингтона щодо Організації Об’єднаних Націй.

Обраний президент США Дональд Трамп визначився із кандидатурою нового посла Штатів в ООН, пише CNN.

Представлятиме інтереси Вашингтона четверта за рейтингом республіканка в Палаті представників Еліза Стефанік.

Цей вибір Трампа свідчить про більш агресивну позицію Вашингтона щодо Організації Об’єднаних Націй.

Стефанік – конгресвумен від штату Нью-Йорк і одна з завзятих прихильниць Трампа у Конгресі.

«Суспільне» зазначає, що рівень підтримки України від республіканки оцінюють як низький. Стефанік голосувала за закон, який скасував би б допомогу Україні на $300 мільйонів, а цьогоріч виступила про закону про додаткові асигнування для нашої держави.

Наразі послом США в ООН є Лінда Томас-Грінфілд.