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Трамп назвав ім’я нового посла США в ООН

Цей вибір сигналізує про більш агресивну позицію Вашингтона щодо Організації Об’єднаних Націй.

Трамп назвав ім’я нового посла США в ООН
Еліза Стефанік і Дональд Трамп
Фото: Facebook/Elise Stefanik

Обраний президент США Дональд Трамп визначився із кандидатурою нового посла Штатів в ООН, пише CNN.

Представлятиме інтереси Вашингтона четверта за рейтингом республіканка в Палаті представників Еліза Стефанік.

Цей вибір Трампа свідчить про більш агресивну позицію Вашингтона щодо Організації Об’єднаних Націй. 

Стефанік – конгресвумен від штату Нью-Йорк і одна з завзятих прихильниць Трампа у Конгресі.

«Суспільне» зазначає, що рівень підтримки України від республіканки оцінюють як низький. Стефанік голосувала за закон, який скасував би б допомогу Україні на $300 мільйонів, а цьогоріч виступила про закону про додаткові асигнування для нашої держави.

Наразі послом США в ООН є Лінда Томас-Грінфілд.

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