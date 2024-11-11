Олександр Корнієнко про зміну влади в США і підтримку України: «[Партнерам] потрібні нові аргументи. Зокрема економічні»

Перемога України (і безпека Європи загалом) багато в чому залежить від Сполучених Штатів Америки, тож після обрання президентом Дональда Трампа українська влада через усі можливі канали намагатиметься зберегти й посилити темп співпраці між країнами. Про це, коментуючи результати американських виборів на дискусійному майданчику спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна», заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Фото: Макс Требухов Олександр Корнієнко, перший віцеспікер Верховної Ради

«Виходячи з тих стосунків, які є між президентом Зеленським і президентом Трампом, виходячи з тієї достатньо налагодженої взаємодії з обома основними партіями Сполучених Штатів, я думаю, ми маємо працювати далі в такому ж інтенсивному темпі над тим, щоб разом ті плани, які в нас є, і ті задачі, які перед нашою країною стоять (у першу чергу ситуація на фронті), якомога швидше з допомогою нашого основного союзника виправлялися», — відзначив Корнієнко.

За словами віцеспікера, передовсім така інтенсифікація стосуватиметься військової взаємодії та відбуватиметься по лінії президента й офіційної дипломатії через Міністерство закордонних справ. Але також залучатимуть «усі рівні взаємодії» — насамперед культурну й парламентську дипломатію.

«Я впевнений, що незабаром до Сполучених Штатів відправляться політичні делегації від парламенту. Вони будуть так само багатопартійні, як уже було не раз, і ми будемо працювати над тим, щоб оновлений склад обох палат мав контакт з депутатами Верховної Ради поки що дев’ятого скликання. Ми доносили всю інформацію до нових колег, які, ще не були в Конгресі, укріплювали зв'язки з тими, з ким вже є гарна взаємодія. Я впевнений, що їхні делегації будуть сюди приїжджати. Це якщо про процеси.

Результат — це максимальне збільшення рівня забезпечення нас усім необхідним. Тому що ми розуміємо, що нестача ресурсів сильно впливає на ситуацію на фронті», — заявив Корнієнко. Допомога США дуже важлива для перемоги, додав спікер.

Фото: Макс Требухов

При цьому, підкреслив він, посилювати взаємодію, зокрема і в реалізації Плану перемоги, слід уже, не чекаючи офіційної інавгурації новообраного президента США 20 січня 2025 року.

«У нас немає можливості чекати. Ми маємо зробити все для того, щоб не затягувати це. Щоб і чинний президент Байден, і його адміністрація діяли відповідно до ухвалених раніше рішень, які теж нелегко далися. У нас немає часу. Його немає у хлопців і дівчат на південному заході (де найскладніша ситуація на фронті. — Ред.)», — додав перший віцеспікер.

Також він прокоментував тезу тоді ще кандидата в президента Дональда Трампа, який заявляв, що за 24 години зможе зупинити війну:

«Для деяких людей, для деяких населених пунктів у нас просто немає 24 годин. Це теж треба зрозуміти й донести партнерами, наскільки це можливо. Усі, хто контактує, всі включаймося, щоб швидше цю мережу зв'язків побудувати з оновленою владою. І спробувати їм усе-таки донести, що ці населені пункти — це не просто якісь назви для них невідомі. Що ми не просто «по приколу» назвали селище Нью-Йорк. Це велика історія, це місце, де люди живуть, і ми хотіли, щоб це була Україна, щоб люди повернулися у свої домівки», — відзначив Корнієнко.

Він підкреслив, що розуміє: республіканці більш прагматичні, їм потрібні економічні стимули, але відповідальні політики не можуть ігнорувати важливість людських життів.

«Ми не маємо забувати, що це родини, люди, історія, і це теж важливо для завтра... Україна за це платить, на жаль, життями людей, великим руйнуванням економіки. І, на жаль, безпека Європи все одно залежатиме від Сполучених Штатів, як би воно там далі не оберталося. І Україна — дуже важливий пазл у цій історії», — зазначив нардеп.

Щодо додаткових стимулів, які може запропонувати Україна партнерам, аби стимулювати їхню допомогу, Корнієнко нагадав, що президент Володимир Зеленський ще на етапі передвиборної гонки презентував Дональдові Трампу План перемоги України, де є військова, економічна й геополітична/безпекова складова і «дуже предметні пропозиції».

Фото: ОПУ Володимир Зеленський і Дональд Трамп

«Коли ми говоримо в контексті цінностей, демократії, а ми воюємо за цінності й демократію, ці аргументи вже озвучені. Натомість аргументи про те, що Україна має зараз найбільшу піхоту в Європі й ця піхота потім може бути піхотою НАТО і захищати eastern flang, — це, як на мене, уперше публічно було презентовано на трибуні Верховної Ради.

Так само коли ми кажемо про стратегічний український ресурс, який, не дай боже, може потрапити в руки тепер не просто країни-агресори, а вісі країн-агресорів і там використовуватись для виробництва чого завгодно. Йдеться про поклади, зокрема, корисних копалин в Україні, про українську газотранспортну систему, яка є унікальною, і зараз вона один з гарантів енергетичної безпеки Європи. А в майбутньому це може бути наш козир у вступі до ЄС в економіці, тому що ми не можемо залишатися сировинною країною, вступаючи до ЄС, це малоймовірно. Це все ті пропозиції, які, я думаю, якраз додадуть економічних мотивів», — вважає Корнієнко.

Також він відзначив зацікавленість американського бізнесу Україною.

«Якщо говорити про think globally, do locally, я буквально пару тижнів тому зустрічався вже вдруге чи втретє з делегацією виробників різної зброї та навколо зброї з Аризони. У нас є дуже класна співпраця. Одна з представниць — член наглядової ради Укроборонпрому Лінді Сміт возить до нас делегації. Це, скажімо так, прості американські бізнесмени. Хтось робить дрони, хтось навчає troops, хтось робить якийсь equipment. Вони всі були зацікавлені в тому, щоб робити щось разом тут.

Ясно, що в них є питання до політиків, чому вони і зустрічаються з заступником голови Верховної Ради. Знову-таки, rule of law (верховенство права. — Ред.), антикорупція… Ми вступаємо в ЄС — для них це сигнал, що щось змінюється. Тому що вони знають, що в країнах ЄС немає всіх тих речей, які про Україну говорять. Я думаю, що ми маємо і в цьому напрямку теж розвивати горизонтальну співпрацю. Представники і наявного американського бізнесу, і великого українського бізнесу мають захищеніше почувати себе з погляду інвестицій, виконання судових рішень, бізнес-клімату, роботи антикорупційної системи тощо», — зауважив перший заступник голови Верховної Ради.

Фото: Макс Требухов Олександр Корнієнко, перший віцеспікер Верховної Ради

Також він думає, що зміна влади у США (разом з президентськими там проходили й вибори до Сенату й Палати представників, де перевагу отримали також республіканці. — Ред.) не вплине суттєво на механізм ухвалення рішень.

«Ми пам'ятаємо всю драматургію історії з останнім пакетом (допомоги для України. — Ред.). Незважаючи на те, у кого була більшість / меншість, процедурно меншість може так само багато робити в Конгресі. Щодо цього оповитого легендами deep state — ми теж розуміємо, що тисячі чиновників змінити за день буде важко. Я не знаю, як влаштована держслужба в Штатах, у нас це було б неможливо зробити без спеціального закону. Тому все одно цей check balance буде зберігатися. Так, він, можливо, мінятиме high level стаферів, top level, це частина культури, але я думаю, ми зв’язки будемо зберігати.

Плюс ми ж знаємо, як працюють інституції: вони роками, деякі століттями формувалися. Це якраз на боці того, щоб зберігалася стабільність курсу країни. Просто відбувається зміна команди, зміна орієнтирів. Мабуть, десь є пов’язані з цим глибші процеси. Але я думаю, що та підтримка американського народу, яка вже надійшла, ми за неї вже маємо бути вдячні. Не забувати про це. Бо без цієї підтримки ми не вистояли б напевне. І зараз важливо шукати додаткові аргументи, зокрема економічні, зокрема про реформи, щоб просувати далі нашу зрозумілу адженду: що Україна воює за себе, за демократію. І ми дуже сподіваємось на пришвидшення, посилення і наповнення пакетів допомоги», — резюмував перший віцеспікер.