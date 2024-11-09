Боррель: Євросоюз готує 15-й пакет санкцій проти Росії

У пакеті буде посилено заходи проти обходу санкцій. Метою є ізолювати російську економіку від імпорту.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз працює над пʼятнадцятим пакетом санкцій проти Росії, передає Укрінформ.

“Ми працюємо над пʼятнадцятим пакетом санкцій проти Росії. Ми маємо посилити заходи проти оминання санкцій, тому що Росія не може виробляти без імпортних запчастин, чипів та інших компонентів. Ми маємо використовувати санкції, щоб ізолювати промислові можливості Росії від (можливості) імпорту з інших країн”, – сказав Боррель на спільній із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою пресконференції в Києві.

Сибіга зі свого боку наголосив на необхідності посилювати тиск на Росію і запроваджувати жорсткіші санкції проти країн, які підтримують війну РФ.